Sivas’tan 180 şehit ve gazi yakını Çanakkale’ye uğurlandı

SİVAS, (DHA) – ÇANAKKALE Zaferi’nin 106’ncı yılı nedeniyle Sivas ve ilçelerinde yaşayan 180 şehit ve gazi ailesi için Sivas Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi. Aileler Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından uğurlandı.

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle Sivas merkez ve ilçelerde ikamet eden şehit ve gazi aileleri için Sivas Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi düzenledi. 180 kişiden oluşan kafile özel uçakla Nuri Demirağ Havaalanı’ndan Çanakkale’ye uğurlandı. Şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kafilede yer alan çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Başkan Bilgin, “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü. Sivas Belediyesi olarak bu vatan için canını ortaya koyan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bu vesile ile Çanakkale’ye gönderme kararı aldık ve onları uğurluyoruz. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. 1071 yılından itibaren bu topraklarda yaşamak için bedel ödüyoruz. Bundan 1 asır önce ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek, sonrasında da Kurtuluş Savaşı’yla düşmanı püskürterek Cumhuriyet kurulmuş, bundan sonra da milletimizin desteği ile ilelebet yaşayacaktır. Bugün orada yaşananları hatırlamak, o manevi havayı teneffüs etmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz için farklı bir program düzenlemek istedik. Bundan sonrada gençlerimiz için bu tür organizasyonlarımız devam edecektir” dedi.

Aileler ise düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti.

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