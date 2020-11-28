Sivas’ta zincirleme kaza: 1’i ağır, 7 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)- SİVAS’ta otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. yönetimindeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanlere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan cip sürücüsü C.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI