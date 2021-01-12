Sivas’ta yüzlerce kaçak kol saati ve cüzdan ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürüttükleri soruşturmada, gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan bulunduğu belirlenen adreste ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramada çeşitli marka ve özelliklerde gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi. Saat ve cüzdanlara el konulurken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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