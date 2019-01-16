Sivas’ta kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan çıkan yolcu otobüsü yan devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü civarlarında meydana geldi.

Sivas’tan Kayseri’ye giden, sürücüsünün kimliği daha öğrenilemeyen Metro Turizm’e ilişik 34 YK 0013 plaklı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada otobüs içinde bulunan 22 yolcudan bazıları yaralandı. araç içinde sıkışan yolcular olduğu bildirildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. başka yaralılar da ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.