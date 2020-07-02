Genel Sağlık-İş Sivas katliamının 27. yılında bir basın bülteni yayınladı. ”Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde gerçekleştirilen katliam, acıyla ve utançla andığımız insanlık tarihinin kara bir lekesidir. 27 yıl önce Madımak Oteli’nde yakılan ateş hala sönmedi, çünkü gerçek sorumlular hala ortaya çıkarılmadı” diyerek katliamın yargı sürecinde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Ülkede yaşanan diğer katliamlar ve Madımak üzerinden birlik beraberlik ile alakalı mesajlar veren sendika ”Kahramanmaraş’ta, Çorum’da Sivas’ta gerçekleştirilen katliamlar, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren ve nefret dili ile beslenen politikaların sonucudur. Tüm ayrıştırma çabalarına karşı katliamların tekrar yaşanmaması için ulus olarak Cumhuriyetin üniter devlet anlayışına sahip çıkılmalıdır” sözleriyle nefret söylemi üzerinden politika yapanlara da vurgu yaptı.

Genel Sağlık-İş’in basın açıklamasını ”Sivas katliamını bir kez daha lanetliyor, yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz. Sivas katliamı vicdanlarda asla zaman aşımına uğramayacaktır” sözleriyle noktalarken Başkan Zekiye Bacaksız hukiki sürece dikkat çekti ve katliamda ölenleri bir kez daha andı.