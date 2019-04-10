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10 Nisan 2019
Ana Sayfa Video Haber Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı
TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü Sivas'ta törenle kutlandı.
TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü Sivas'ta törenle kutlandı.
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Sivas’ta, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Editör Editör

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TÜRK Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü Sivas’ta törenle kutlandı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yıl dönümü nedeniyle, kent meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra heyet, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, polislik mesleğinin bir vatan sevgisi olduğunu belirterek, “Birçok yeri geziyoruz. Şehit ailelerimiz oluyor. Herkes müthiş bir şekilde evlatlarının bu vatan için şehit olmalarının gururunu yaşıyorlar. Böyle bir meslek, vatan sevgisi olmadan yapılacak bir meslek değildir. Emniyet mensuplarımıza ve güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İlimizin emin şehir ve huzur şehri olmasında da katkıları büyüktür” dedi. Törende, polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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