Sivas’ta traktör devrildi: 3 yaralı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak. Maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor.