Sivas’ta Sultan Abdülhamid’e at yetiştirilen haraların da içinde olduğu kültür park çalışması sürüyor

Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta yapımına geçen yıl başlanan Hamidiye Kültür Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Osmanlı sultanlarından 2’nci Abdulhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen projenin 4 Eylül’de açılması planlanıyor.

Sivas-Ankara yolu üzerinde bulunan ve atıl vaziyette olan haraların bulunduğu alana yapılan ve Sultan 2’nci Abdülhamid için de at yetiştiren haraları içine alacak olan ‘Hamidiye Kültür Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. İçerisinde organik pazarı alanı, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi, çadır restoran, Muzaffer Sarısözen sanat konağı, kır kahvesi, butik otel, engelli aktif yaşam merkezi, egzotik park, uluslararası geleneksel atlı spor müsabaka alanı savaş atları müzesi, tarım müzesi, Abdülhamit Han Anı Evi ve macera parkının yer alacağı Türkiye’de örnek, bölgede tek olan projenin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İnşaat alanında yapılan toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü katıldı.

‘250 BİN METREKARELİK BİR KOMPLEKS’

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Şu an içerisinde bulunduğumuz alanın geçmişine baktığımızda Abdülhamid Han dönemine kadar gidiyoruz. 1889 yılında 2’nci Abdülhamid Han’ın buyruğuyla kurulan bu yerin, saraya at yetiştiren Aygır Deposu, Uzun Yayla Atçılık Islah Kurumu, Numune Çiftliği ve Ziraat Mektebi olarak kullanıldığını görüyoruz. 250 bin metrekare alan içerisinde 11 adet tescilli yapının yer aldığı Haralar Bölgesi, yakın zamanda hepinizin bildiği gibi yok olma tehdidi ile karşı karşıyaydı. Gerek konum olarak gerekse tarihi geçmiş olarak bu kadar özel bir alanın şehrimize kazandırmak amacıyla öncelikli olarak tarihi yapılarımızın restorasyonlarını başlatmıştık. Bugün tescilli yapılara verdiğimiz fonksiyonlarla ve bölgeye inşa ettiğimiz diğer yapılarımızla Anadolu’nun yeni cazibe merkezlerinden birini hayata geçiriyoruz. Bu projeyi 22 ayrı projenin bir araya geldiği ve birbirini bütünlediği bir kompleks proje olarak görebiliriz” dedi.

‘ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ OLACAK’

Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla bölgenin daha da çok canlanacağını söyleyen Vali Ayhan, “Yüksek Hızlı Tren ile ilgili birçok sosyoekonomik araştırma yaptık. Eskişehir ve Konya örneklerini inceledik. Bu illerimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın tercihlerini ve ekonomik hareketlerini inceledik. Eskişehir Sazova Parkı, Konya Kelebekler Vadisi gibi projelerin o şehrin turizmine ve ekonomisine olan katkılarını fizibilite ettik. Bugün çok net olarak söyleyebilirim ki Hamidiye Kültür Parkı Projesi, örneğine az rastlanabilecek nitelikte bir proje. Hamidiye Kültür Parkı’nın konum olarak Sivas- Ankara kara yolu üzerinde ve Havaalanı mevkisinde olması nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacaktır” diye konuştu.

4 EYLÜL’DE AÇILIŞI YAPILACAK

Hamidiye Kültür Parkı’nın Sivas ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Vali Ayhan, “Hamidiye Kültür Parkını, 4 Eylül 2021’de açabilmek adına kendimize bir hedef koyduk. Sizlerin ve şehir halkımızın destekleri ile bu hedefimize ulaşabileceğimize olan inancım tam. Şimdiden bu dev projenin şehrimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan daha sonra Hamidiye Kültür Parkı içerisine yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrasında ise Vali Ayhan, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI