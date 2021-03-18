Sivas’ta, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, kabirlere karanfil bırakıldı.

Kent merkezi Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki şehitlikte düzenlenen törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, askerler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı atışından sonra protokol üyeleri şehitlik anıtına çelenk sundu. Vali Salih Ayhan’ın şeref defterini imzalamasının ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında törene katılan bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

‘SONSUZA DEK GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAKLAR’

Şeref defterini imzalayan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Yokluk içindeki bir milletin çağın en güçlü silahlarına karşı topyekün güçlü bir direnişi simgeleyen Çanakkale, tek vücut mücadele verdiğimiz bir zaferdir. Bin yıllık vatanımız Anadolu’yu işgal etmek suretiyle bizleri esaret altına almak isteyenlere karşı şairin ‘bir devrin battığı yerdir’ olarak nitelendirdiği Çanakkale, bir devrin imkansızlıklarına rağmen vatanın nasıl savunulduğunun göstergesidir. Bu zaferle topraklarımızı işgal etmeye çalışan işgal kuvvetlerine, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten Anadolu’nun her yerinden gelen kahramanlarımız birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam değerlere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullarda canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar ulusumuzun gönlünde yaşamaya devam edecektir. Milletimiz onları asla unutmamış ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını ve üzüntülerini paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görevin ötesinde de büyük bir onur ve vefa borcudur” dedi.

Törenin ardından şehitlik içerisinde bulunan müze de ziyaret edildi.

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