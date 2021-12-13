Sivas’ta sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

SİVAS,(DHA) – SİVAS’ın Zara ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şakir Deliktaş (32), hayatını kaybetti, 4 kişi ise tedaviye alındı. İlçede sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zara ilçesinde oturan Şakir Deliktaş, dün sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. İlçe Devlet Hastanesi’ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan Deliktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri Zara’da 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsüz sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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