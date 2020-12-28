Sivas’ta, PRP yöntemiyle saç tedavisi

SİVAS, (DHA) – SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı, hastalarına PRP (Platelet Rich Plasma) yöntemi ile saç tedavi hizmeti vermeye başladı.

SCÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tosun, 3 aydır görev yaptığı Sivas’ta kelliğe karşı tedavi yöntemlerinden biri olan PRP’yi uyguladıklarını söyledi. Günde 50-60 hastaya hizmet verdiklerini belirten Tosun, “Bizim hastalara önerilerimiz mutlaka doktor kontrolü olan yerlerde tedavilerini yaptırsınlar. Farklı alanlara yönelmesinler. En azından saç dökülmesinin nedenleri nedir? Tedavisi neler olmalıdır? Bunları araştırıp baksınlar. Hastalarımızın farklı illere gidip büyük ücretler ödüyor. Biz burada bu hizmeti kaliteli bir şekilde veriyoruz. Bizim burada yaptığımız tedavi saç dökülmesinin ardından hemen hastaya teşhis konup tedaviye başlanmasıdır. Eğer saçlar dökülmüş ise bu durumda da saç ekimlerine kadar giden bir süreç söz konusu. Saç dökülmesinin birçok nedeni var. Bunlar stres, genetik nedenler, vitamin eksikliklerinin yanı sıra enfeksiyon hastalıkları da saç dökülmesine neden olabiliyor. Ayrıca Covid-19 hastalığı da dökülmeye neden olur” ifadelerini kullandı.

‘SAÇLARIMDAKİ DÖKÜLME DURDU’

Hastanede PRP tedavisi gören Ümit Resul Atalay, uygulamadan memnun olduğunu belirterek “Bir senedir erkek tipi saç dökülmem vardı. PRP yöntemini deniyorum. İki haftada bir kontrol olacağım inşallah. Şu an tedaviden dolayı kafamda hafif bir karıncalanma var, uyuşukluk var. PRP yöntemiyle tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarımdaki dökülme durdu. Hatta bazı kökler çıkmaya başladı. Mustafa Tosun hocam bizimle çok iyi ilgilendi. Kendisine teşekkür ederim” dedi.

PRP SAÇ TEDAVİSİ NEDİR?

PRP saç tedavisi, olumsuz koşulların oluşturmuş olduğu saç dökülmesi, yağlanma, kepeklenme gibi problemleri kişinin kendi kanında mevcut olan onarıcı maddelerin saçlı bölgeye transfer edilmesiyle yok etme esasına dayanıyor. Kanda yer alan ve büyüme faktörü olarak adlandırılan bu onarıcı ve yapılandırıcı malzemeler, ayrıştırılıp saçlı deriye mezoterapi ve napaj yöntemi ile enjekte ediliyor. Kişiden alınan 10 cc gibi bir miktar kan, santrifüj cihazına yerleştirilerek cihazın yüksek devirde çalışması neticesinde elde edilen iki önemli madde olan PRP (Platelet Rich Plasma) ve PPP (Platelet Poor Plasma) açığa çıkarıyor. Platelet yönünden zengin olan bu maddeler, tam da saç köklerinin ihtiyacı olan yeni hücre yapılandırmasını, verimli kan dolaşımını ve hızlı beslenmeyi sağlıyor. Bu yapılandırma sayesinde, bahsedilen nedenlerden ötürü beslenmesi duraksamış ya da tamamen durmuş saç köklerinin yeniden aktive edilmesi sağlanıyor.

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