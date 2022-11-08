Sivas’ta otobüs kazasında yaralanan göçmenlerden 9’unun tedavisi sürüyor

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SİVAS,(DHA)- SİVAS’ın Gürün ilçesinde dün göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 Suriyeli’nin öldüğü kazada yaralılardan kent merkezine sevk edilen 9’unun tedavisi sürüyor. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise yakınlarına teslim edilmek üzere Kocaeli ve Hatay’a gönderildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. Göç İdaresince görevlendirilen ve İstanbul’dan Diyarbakır’a Suriyeli göçmenleri taşıyan Yücel Yaban’ın (37) kullandığı 34 VDF 80 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada Suriyeli göçmenler Mahmoud Hajali ve Ahmed Muslid (29) hayatını kaybederken, toplam 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kent merkezi ile ilçe ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı. Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilen yaralılardan birçoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Vail Cebabini, Abdulkadir Derkusi, Rıza Elhimedi, Ömer Halaf, Usame Mustafa El Tan, Muhammed İbrahim El Hammud, Mustafa Farrash ve Ahmed Cubran’ın tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, İsa Omar’ın tedavisi ise Numune Hastanesi’nde devam ediyor. Tedavisi süren yaraların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası kent merkezindeki hastanelere gönderilen yaralılardan Muhammed Fadi El Jaddoua Kayseri’ye, Abdulcelil Akil Ankara’ya, Alaaeddin El Allaov, Bakrı Bello ve Fedi Elhölise ise Malatya’ya sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Mahmoud Hajali’nin cenazesi yakınlarının bulunduğu Kocaeli’ne, Ahmed Muslid’in cenazesi ise Hatay’a gönderildi. (DHA)

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