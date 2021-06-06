Sivas’ta öğrenci ve velilerin LGS heyecanı

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta 195 okulda, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her öğrenci kendi okulunda sınava girdi. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrenciler ilk olarak okul bahçeleri, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 195 okulda, 607 salonda, 8 bin 897 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50’de sona erecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Öğrencilerimizin tamamına başarılı olmaları için kaynak teminleri yapıldı. İnşallah bu salgın ortamında kazasız belasız bir şekilde bu sınavımızı sonuçlandıracağız. Sınav sonuçları ne olursa olsun evlatlarımız bizim için değerlidir. Ben sınava öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Veliler ise pandemi döneminde öğrencilerin çok sıkıntı yaşadıklarını belirterek heyecanlı olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -