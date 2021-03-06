Sivas’ta normalleşme sonrası ilk cumartesi, vatandaşlar sokaklara çıktı

Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta kontrollü normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla, kent sakinleri serbestçe dolaşmanın keyfini çıkardı. Öğle saatlerinde kent merkezinde yoğunluk oluştu.

Koronavirüsle mücadelede 3 aylık uygulamanın ardından ilk defa Türkiye genelinde, çok yüksek riskli iller dışında, hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı. Son kabine toplantısında alınan normalleşme kararları ile sarı renge sahip Sivas’ta normalleşen şehirler arasında yer aldı. Birçok kısıtlamanın esnetildiği kentte 31 Mart’tan itibaren uygulanan hafta sonu yasağı da kaldırıldı. Uzun zaman kurallar kapsamında evlerinde kalan Sivaslılar, yasaklar kaldırınca hafta sonunun keyfini çıkardı.

Durumdan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, tedbirlere riayet gösterilmesini istedi.​Kurallara uyarak vaka sayıları artmadan devam edilebileceğini ifade eden Emine Öztürk (38), “Uzun zamandır ilk kez çocuklarımızla dışarı çıkıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak bence normalleşme sürecine ayak uydurabiliriz. Sosyal mesafe temizlik kurallarına uyalım” dedi.

‘AMACIMIZ MAVİ RENGE DÜŞEBİLMEK’

Çarşıda gezinti yapan Mustafa Hayran (21), “Amacımız, Valimiz Salih Ayhan’ın dediği gibi mavi renge düşebilmek. Sivas’ta kurallara zaten riayet ediliyor. Virüse karşı çok dikkat ediliyor. Koronavirüs ülkemizde ve dünyada ciddi bir sorun. Umarım herkes maskesine ve mesafesine dikkat ederek kurallara uyar ve bir an önce kurtuluruz salgından” ifadelerini kullandı.

‘KISITLAMALARIN BİTMESİ ÇOK GÜZEL OLDU’

Kentte balon satarak geçimini sağlayan Duran Güvenç (64) ise, “Kısıtlamaların bitmesi çok güzel oldu. Herkes kuralına uysun. Polisler tarafından sürekli denetlenerek bu iş düzelmez. Herkesin kendine dikkat etmesi lazım. Kısıtlamaların bitmesi bize yaradı. Allah bereket versin, ekmek paramızı kazanıyoruz” diye konuştu.

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