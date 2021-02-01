Sivas’ta mobilyacı, kardan koltuk yaptı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta mobilyacı Mehmet Aksu, 2 saatlik çalışma ile iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı. Aksu’nun kardan yaptığı koltuk vatandaşların ilgisini çekti.

Sivas’ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bunu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Kar yağışını fırsat bilen ve kentte mobilyacılık yapan Mehmet Aksu, çalışanlarıyla beraber Eskikale Mahallesi’nde bulunan dükkanlarının önüne kardan bir koltuk yapmak istedi. Öncelikle etraftaki karı dükkanlarının önüne toplayan Mehmet Aksu, daha sonra koltuğu yapmaya başladı. Aksu ve çalışanları yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından koltuğu yaptı. Kardan koltuğun önüne halı, masa ve yastıklar konularak dekor oluşturdu. Kardan koltuk çevredekilerden ilgi gördü.

‘GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR’

Kar sonrası eğlence amaçlı mesleklerini anlatan bir çalışma yapmak istediklerini belirten Mehmet Aksu, “Biz mobilyacı olduğumuz için kardan adam yerine kardan koltuk yapalım istedik. Arkadaşlarımızın yardımıyla böyle bir koltuk yaptık. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile yaptık. Görenler çok beğeniyor ve fotoğraf çektiriyor” dedi.

Samet Aksu ise, “Dün çok güzel bir kar yağıyordu. Dükkanımızı temsil eden bir şey yapmak istedik. Görenler gelip oturuyor ve fotoğraf çektiriyorlar” diye konuştu.

KAPALI KÖY SAYISI 311’E DÜŞTÜ

Öte yandan önceki gün başlayan kar yağışı sonrası il genelinde ulaşıma kapanan köy ve mezralardan oluşan yerleşim yeri yolu sayısı Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla 641’den 311’e düştü. Ekipler kapalı yollardaki çalışmalarını sürdürüyor.

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