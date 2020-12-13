Sivas’ta kısıtlamada evde kalan çocuklara hediye paketi

SİVAS, (DHA) – SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kısıtlamada evde kalan çocuklar için hazırlanan hediye paketlerini kapıları tek tek çalarak, ailelere teslim etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin konutu ziyaret ederek, çocuklar için hazırlanan hediye paketlerini ailelere verdi. Abdulvahabi Gazi Mahallesi’ndeki Vefa konutlarına giden Başkan Bilgin, kapıları tek tek çalarak ailelere hediye paketini takdim etti. Başkan Bilgin’i gören aileler şaşırırken, çocuklar ise aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını ifade etti. Bilgin, “Sosyal yaşamımızı etkileyen kısıtlamalardan en çok etkilenen çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek, evlerinde kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla böyle bir çalışma planladık” dedi.

‘GÜN BİR OLMA, BİRLİK OLMA GÜNÜ’

Başkan Bilgin “Zorlu bir süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Devletimizin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için birçok çalışma ve destek paketlerini açıkladık. Gün; bir olma, birlik olma günü. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçten en çok etkilenen çocuklarımız ve onlara destek olabilmek yüzlerini güldürebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Evlerinden çıkamayan çocuklarımız ve gençlerimiz için kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla onlara küçük hediye paketi hazırladık. İçerisinde hikâye kitabı ile çikolatadan oluşan eğlencelikleri çocuklarımızla buluşturuyoruz. Konutlarımızı ziyaret ederek hediyelerimizi verdik. Hikâye kitabımızı okumalarının sözünü de aldık. Kitaplarımızı seçerken özellikle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız eserleri seçtik. Toplamda bugün belediye ekiplerimizle birlikte 5 bin hanemizi ziyaret ettik. İlerleyen günlerde yine çocuklarımız ve gençlerimiz için çeşitli çalışmalara imza atacağız. Çat kapı gittiğimiz evlerde bizleri güler yüzleriyle karşılayan hane sakinleriyle, çocuklarımıza kısıtlamaya uydukları için çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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