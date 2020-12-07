Sivas’ta kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS (DHA)- SİVAS’ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kentin işlek caddelerinde insan yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00’te sona ermesinin ardından Sivas’ta cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin en işlek yerlerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde insan kalabalığının normalden fazla olduğu görüldü. Öğleden sonra artan kalabalık ise dikkat çekti. Postane, banka ve ATM’lerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, 2 gün süren yasağın ardından işlerini bir an önce bitirmek için dışarı çıktıklarını ifade ederken, bazıları da gezmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

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