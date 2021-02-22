Sivas’ta, kısıtlama sonrası araç ve yaya yoğunluğu

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işlek caddelerde yaya ve araç yoğunluğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamasının saat 05.00’te sona ermesiyle Sivas’ın cadde ve sokakları hareketlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesine rağmen kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda yaya ve araç trafiği oluştu. Özellikle banka ve ATM’lerin önlerindeki kalabalıklar, dikkat çekti. Cadde ve sokaklarda dolaşanlar, hafta başı olduğu için rutin işlemlerini halletmek amacıyla mecburen dışarı çıktıklarını söyledi.

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