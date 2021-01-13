Sivas’ta kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı

Mehmet BOZDUMAN- Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS (DHA)- SİVAS’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kent merkezi ise beyaza büründü.

Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte kısa süreli yağmur sonrası kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken, kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ULAŞIMA KAR ENGELİ

Kar yağışı kent genelinde yüksek kesimlerde ise ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gemerek ilçesi Sivas- Kayseri il sınırında bulunan Beştepeler mevkisinde kar yağışı nedeni ile trafik aksadı. Ağır tonajlı araçlar, ilerlemekte zorlanırken, bazı TIR’ların kayganlaşan yolda kalması nedeniyle trafik, çift yönlü olarak kapandı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI