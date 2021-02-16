Sivas’ta kar yağışı (3)

SUŞEHRİ’NDE YOLDA KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Suşehri ilçesinde etkisi devam eden kar yağışıyla birlikte Karacaören köyüne gitmek isteyen ancak yol kapandığı için araçlarında mahsur kalan 3 kişi, Özel İdare’den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan araçta bulunan 3 kişi, ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi.

Diğer yandan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Yumurcaktaş köyüne gitmek üzereyken yolda kalan 4 kişi de İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde misafir edildi.

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