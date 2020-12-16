Sivas’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir K. yönetimindeki 58 DA 674 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Yaşar T. yönetimindeki 16 HH 0038 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan İ.B. ile M.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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