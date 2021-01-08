Sivas’ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AHMET KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere rağmen çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentin en işlek noktalarından biri olan Gaziler Caddesi'ne giriş, oluşan kalabalık nedeniyle...