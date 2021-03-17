Sivas’ta, jandarmadan şehitler için klip

SİVAS, (DHA)- SİVAS Jandarma Komutanlığı’nca Çanakkale Savaşı’nın 106’ncı yılı dolayısıyla il genelinde şehit asker ve polislerin mezarları ziyaret edilip, bayrakları yenilendi. Ekiplerin çalışması kayıt altına alınıp, ‘Şehitler Ölmez’ türküsü eşliğinde klip hazırlandı.

Sivas Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çanakkale Savaşı’nın 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitler için özel klip hazırladı. Kent genelindeki tüm şehit mezarlarını ziyaret eden ekipler, mezarlardaki Türk bayraklarını da yeniledi. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi. Bu anlarda çekilen görüntüler ile ‘Şehitler Ölmez’ türküsü eşliğinde klip hazırlandı.

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