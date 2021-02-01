Sivas’ta inşaat işçisi kardan otomobil yaptı

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, inşaat işçisi Ramazan Urhan’ın (28) arkadaşlarıyla beraber yaptığı kardan otomobil ilgi çekti.

Kent merkezinde Fatih Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Ramazan Urhan, kar yağışını sanata çevirdi. Arkadaşlarıyla yağış sonrası sokağa çıkan Urhan, evlerinin önünde bulunan arazide kardan otomobil yapmaya karar verdi. Öncelikle kar yığınlarını toplayan Urhan ve arkadaşları birlikte otomobil yaptı. Kardan otomobilin farları ve tekerleri için siyah naylon poşet kullanıldı. Yapımı yaklaşık 4 saat süren kardan otomobil görenlerin ilgisini çekti.

Boş zamanını değerlendirmek için kardan otomobil yaptığını söyleyen Urhan, “Arkadaşlarla yürüyüş yaparken ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra araba yapmaya karar verdik. Şahin marka arabalara benzetmeye çalıştık ama daha çok Murat 131’e benzedi. Arabayı 4 saatte yaptık. Bu yıl kar geç yağdığı için çok özledik. Görenler fotoğraf çekiyor, beğeniyorlar” dedi.

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