Sivas’ta, İmranlı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) – SİVAS’ın İmranlı ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 6 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Erzincan yolu üzerinde bulunan Kızıldağ mevkisi ve İmranlı ile Suşehri ilçesini birbirine bağlayan eski kara yolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda zor anlar yaşadı. 

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