Sivas’ta çocukların sinili kayak keyfi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, aralıklarla yağan karın keyfini mahalle aralarında sini ve naylon poşetlerle kayan çocuklar çıkardı.

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentte yaşayanlar, bu sene geç kelen karın keyfini doyasıya yaşadı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kentte Kılavuz Mahallesi’ndeki çocuklar, karda gönüllerince eğlendi. Mahalle arasındaki tepeye çıkan çocuklar, sini ve naylon poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Siniye 2’şerli oturarak sırayla kayan çocukların keyfi görenleri gülümsetti. Çocuklar, kayak sonrası ise kar topu savaşı yaptı. Kar yağışını özlediklerini belirten çocuklar, çok eğlendiklerini söyledi.

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