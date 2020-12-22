Sivas’ta ‘buzlanma’ kazası; hafif ticari araç, 10 metreden mesire alanına düştü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sarıçam, pandemi sürecinde ailelere çocuklarına yönelik davranışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "EBA ya da diziyi açıp gitmek çocuk yetiştirmek anlamına gelmiyor. İster istemez bu çocuklar da bu yükün altında kaldıkları için kendisini farklı eğilimlere itiyor. Çocuklarımızın seviyesine inmemiz lazım" dedi.