Sivas’ta buzlanan yolda otomobil, takla attı: 2 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ın Gürün ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya yolu Gürün’e bağlı Erdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Ümit Alparslan yönetimindeki 34 PF 5396 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada otomobildeki sürücü Ümit Alparslan ve yanındaki Mustafa Özçelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
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