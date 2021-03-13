Sivas’ta buzlanan yolda otomobil, takla attı: 2 yaralı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en ağır iş yükünün tarımda çalışan kadınların sırtında olduğunu belirterek, "Bu kadar ağır yükü taşıyan kadın çiftçiler pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma payı almalıdır." ifadelerini kullandı.