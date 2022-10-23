Sivas’ta barda bıçaklı kavga: 6 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta bir barda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda yaşandı. Bar içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.U., S.N., İ.N. ve V.B. bıçakla, M.K. ile T.K. ise darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan V.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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