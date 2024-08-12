Yangın saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaseki köyü Kocaeli mevkisinde çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri belediyesinin itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve 22 personel ile müdahale etti. Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar Devlet Hastanesi ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çok sayıda çam ağacı da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.