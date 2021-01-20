Ana Sayfa Haberler Sivas’ta “Anadolu’da Kadın” temalı kısa film senaryo yarışması
Kategoriler: Kültür-Sanat Haberleri

Sivas’ta “Anadolu’da Kadın” temalı kısa film senaryo yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciliği, “Anadolu’da Kadın” temalı kısa film senaryo yarışması düzenliyor.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, amatör ya da profesyonel, sinemaya, insan öykülerine, kısa filme ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan kısa film senaryo yarışmasına başvurular 15 Ocak’ta başladı.
Anadolu’nun kadınlarına sanatın penceresinden yeni bir gözle bakılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 25 Şubat’a kadar devam edecek.
Yönetmen Faysal Soysal’ın da yer aldığı jürinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen ilk üç eserden birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.
Ödül töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)kısa film senaryo yarışmasıSivas
34 saniye önce

Son Haberler

Peribacalarındaki kış aktiviteleri turistleri cezbediyor

Her mevsim farklı manzaraya bürünerek konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya'da, kış aylarında devam…

4 dakika önce

Gasbedildiğini öne sürdüğü 500 bin liralık içkileri sattığı ortaya çıktı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Mesut A. (33), polise başvurup, nakliye hizmeti verdiği fabrikadan yüklediği piyasa…

9 dakika önce

Beykoz’da kaza; meyve suyu yüklü kamyon devrildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda meyve suyu yüklü kamyona arkadan başka…

10 dakika önce

6 Ocak kongre baskını Trump sonrası meşruiyet için prova mıydı?

“ABD’de devr-i sadık yaratılacak” Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) – Cumhuriyetçilerin uzun yıllar iktidara gelemeyeceği bir…

10 dakika önce

Kadın ve Emek

Emekçi denince aklıma kucağında yük olan bir kadın ve eteğinden aşağı çekiştiren yalınayak salyası sümüğü…

11 dakika önce

Büyük Türkiye iddiası

AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP'nin 9 ilde yaptığı kongrelere bağlanarak yaptığı konuşmada "Büyük ve güçlü…

17 dakika önce