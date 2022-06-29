Sivasspor’un sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu 

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İSTANBUL, (DHA) – Medicana Sağlık Grubu, Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor’un 2022-2023 sezonunda sağlık sponsoru oldu. Sivasspor Kulübü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında sağlık alanında 8. kez sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, “7 yıldır bizi sponsorluk ve sağlık alanında yalnız bırakmayan Medicana ailesine ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hüseyin Bozkurt’a, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu’na teşekkür ediyorum. Tüm sağlık ihtiyaçlarımızda kendi evimiz gibi gördüğümüz Medicana Sağlık Grubu ile yola devam ediyoruz” dedi.

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TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ise “Her geçen gün başarılarına yeni başarılar ekleyen son olarak Türkiye Kupası Şampiyonu olan bir camianın sağlık sponsoru olmak bize mutluluk, gurur veriyor. Sivasspor Kulüp Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Sayın Erdal Sarılar ve kulübün büyük gayretleri ve emekleri ile kulübün büyük başarılarına tanıklık ediyor, takımımıza gururla destek oluyoruz. Bu sene Avrupa Kupası, lig ve Türkiye Kupası yolunda mücadeleci bir sezon bekliyor. Takımımızın yanındayız. Sivas’ın en büyük marka değeri olan Sivasspor’a 2022-2023 sezonunda da başarılar diliyoruz.” dedi.