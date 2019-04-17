Sivasspor’un emektar malzemecisi hayatını kaybetti

Demir Grup Sivasspor’a yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet veren malzemeci Mahmut Kablan (80), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir Grup Sivasspor’un kuruluşundan bu yana yaklaşık 50 yıl boyunca malzemecilik yapan ve görevini oğullarına devreden Mahmut Kablan bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Numune Hastanesinde tedavi gören Kablan’ın vefat haberi camiada üzüntüyle karşılandı.



Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün resmi sitesinden yayınladığı mesajda “Kulübümüzün kurulduğu 1967 yılında göreve başlayan ve yaklaşık 50 yıl boyunca aralıksız malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mahmut Kablan bugün hayatını kaybetti. Mahmut Kablan’a yüce Allah’tan rahmet, başta Kaplan ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, camiamızı başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.



Kablan’ın cenazesi öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.