11.2 C
Ankara
17 Nisan 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Sivasspor'un emektar malzemecisi hayatını kaybetti
Mahmut Kablan
Mahmut Kablan
Spor Gündemi ve Haberleri

Sivasspor’un emektar malzemecisi hayatını kaybetti

Editör Editör

-

6
0

Demir Grup Sivasspor’a yaklaşık 50 yıl boyunca hizmet veren malzemeci Mahmut Kablan (80), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir Grup Sivasspor’un kuruluşundan bu yana yaklaşık 50 yıl boyunca malzemecilik yapan ve görevini oğullarına devreden Mahmut Kablan bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Numune Hastanesinde tedavi gören Kablan’ın vefat haberi camiada üzüntüyle karşılandı. 

Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün resmi sitesinden yayınladığı mesajda “Kulübümüzün kurulduğu 1967 yılında göreve başlayan ve yaklaşık 50 yıl boyunca aralıksız malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mahmut Kablan bugün hayatını kaybetti. Mahmut Kablan’a yüce Allah’tan rahmet, başta Kaplan ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, camiamızı başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kablan’ın cenazesi öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Önceki İçerikAlex: Sportif direktör olacağım haberleri doğru değil
Sonraki İçerikPatates ithalatında süre uzatıldı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Köln Katedrali'nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, yangın hasarının henüz tam tespitinin yapılmadı

Notre Dame Katedrali’nin tamiri için yıllara ihtiyacımız var

Editör -
Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Köln Katedrali'nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, yangın hasarının henüz tam tespitinin yapılmadı
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın da Pazartesi gecesi çıkan bir yangında hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için maddi yardım yapacağını söyledi.

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

Günümüzde birçok alanda kullanılan kök hücre tedavisi, ortopedi alanında da kullanıyor.

‘Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir’

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71