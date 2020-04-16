Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, futboldan uzak kalmanın zor olduğunu belirterek, “Gerçekten zor bir süreç bizim için. Sürekli kamplarla hareketli bir hayatımız var. Bu sürece alışmak bizim için zor. İnşallah toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, medya sorumlusu Erhan Erdoğan’ın kulübün resmi sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayına konuk oldu. Mert Hakan, Erdoğan’ın ve taraftarların sorularını yanıtladı.

“KENDİMİ BOŞLUKTA HİSSEDİYORUM”

Yaklaşık 1 aydır evde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, “Gerçekten zor bir süreç bizim için. Sürekli kamplarla hareketli bir hayatımız var. Bu sürece alışmak bizim için zor. İnşallah toparlayıp eski günlerimize dönmek istiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz ama en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Futbol oynamayı özledim. Bazen kendimi tutamayıp birkaç kişiyi arayıp maç yapmak istediğimi söylüyorum. Ben 9 yaşında futbola başladım. 25 yaşıma kadar topun peşine koştum. Bu oyunla hayata tutundum. Kendimi boşlukta hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda hayatıma kavuşurum” diye konuştu.

“MUTLULUK, İSTEK, HIRS HER ŞEY ELİMİZDEN ALINDI”

Hırslı bir sezon geçirdiklerini belirten Mert Hakan, “Bence kötü bir süreç araya girdi. Bütün mutluluk, istek, hırs, her şey elimizden alındı. Keşke böyle bir şeye şahit olmasaydık. Elbet ligler başlayacak ama bu yüzde 90 seyircisiz olacak. Seyirci olmadan da futbolun hiçbir keyfi yok. Bu süreçte onların iyi var olduğunu anladık. Döndüğümüzde herkes bu sürecin biran önce bitmesini düşünüyoruz. Bu süreçte iyi adapte olan şanslı olacak. Ama bana göre şu anda her şey yarım kalmış gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.