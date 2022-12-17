Sivasspor’da Hakan Arslan takımla çalıştı

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SİVAS, (DHA) – Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Öte yandan Sivasspor’da sakatlığı geçen Hakan Arslan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ziya Erdal ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sivasspor ile Esenler Erokspor, 20 Aralık Salı günü saat 15.00’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)