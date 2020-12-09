Ana Sayfa Güncel Haberler Sivasspor yöneticisi Özgü, eşi ve oğlu kazada yaralandı/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Üsküdar Meydanı boş kaldı
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle Üsküdar...
İzolasyon için anlaştığı ustanın 4 bin lira kapora alıp, işi yapmadığını öne sürdü
ADANA, (DHA)- ADANA’da Ferize Çakmak (54), evinin çatısını izolasyon yaptırmak için anlaştığı inşaat ustası Yaşar Ö.’nün 4 bin lira kaporayı alıp işi yapmadığını iddia ederek...
Kısıtlamada iki grubun bıçaklı kavgası: 4 yaralı
Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışanlara sokağa çıkma...
Antiviral kumaştan kışlık ‘maskeli fular’ ürettiler
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti. Maskeli fular ve giysiler, Türkiye ile Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldı.