Sivasspor yöneticisi Özgü, eşi ve oğlu kazada yaralandı/ Ek fotoğraflar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil firması, artan koronavirüs salgınında virüslere karşı yüzde 98 etkili olduğu belirtilen antiviral kumaştan maske, maskeli fular ile yetişkin ve çocuk kıyafetleri üretimine geçti. Maskeli fular ve giysiler, Türkiye ile Avrupa ülkelerinden yoğun talep aldı.