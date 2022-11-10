Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) – Demir Grup Sivasspor, evinde oynayacağı Ümraniyespor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü hafta maçında cumartesi günü Ümraniyespor’u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

