Sivasspor, Ümraniyespor maçına hazır

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SİVAS, (DHA)- Süper Lig’in 14’üncü hafta maçında sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Ümraniyespor yarın saat 14.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. (DHA)

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