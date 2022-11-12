Sivasspor – Ümraniyespor: 2-2

- Reklam -

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal – Erdoğan, Caner, Goutas, Ziya, Njie, Robin Yalçın (Dk.46 Keita), Ulvestad (Dk. 46 Hakan), Gradel (Dk. 90 Ahmed Musa), Saba, Yatabare

HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun – Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Dk. 70 Kartal) , Serkan (Dk. 70 Onur Ayık), Sackey, Avounou (Dk. 76 Mrsic), Geraldo (Dk.76 Metehan), Del Valle (Dk.60 Bettaieb), Umut

GOLLER:Dk. 31 Yatabare, Dk. 59 Njie (Sivasspor) – Dk. 27 Avounou, Dk. 83 Mrsic (P) (Ümraniyaspor)

SARI KART: Saba (DG Sivasspor)

- Reklam -

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Hangi Kredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Dünya Kupası arasına 1’er puanla giren iki ekipten Sivasspor puanını 11’e, Ümraniyespor ise 7’ye yükseltti.

4’üncü dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında ceza alanına yaklaşan Del Valle’nin sert şutunda Caner’e çarpan top kornere gitti.

16’ncı dakikada Geraldo’nun pasıyla topla buluşan Umut’un şutunda top yandan auta gitti.

27’nci dakikada Ümraniyespoe öne geçti. Sackey’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Avounou’nun şutunda savunmada Caner’e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

31’inci dakikada skora denge geldi. Saba’nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Gradel içeri çevirdi. Yatabare’nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

47’nci dakikada Yatabare’nin pasında Njie hareketlendi, ceza alanına girerken solda uygun durumdaki Gradel’e aktardı. Gradel’in karşı karşıya vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Orkun, topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada bu kez Sivasspor öne geçti. Saba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Njie, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

67’inci dakikada sağdan Popov’un ortasında ceza alanında savunma arasında Bettaieb’in yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal çeldi.

80’inci dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Bettaieb’in ortasında top Ziya’nın koluna çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’dan gelen sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

83’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Mrsic, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)