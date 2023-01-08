Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00’de Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaşacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)