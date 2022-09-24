Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Sivasspor ile Hatayspor 2 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)