Sivasspor – Giresunspor maçının ardından

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Eraydın AYTEKİN – Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) – Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İyi başladık, güzel bir şekilde bitirdik. Güzel bir galibiyetti” dedi. Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise “Bir maç kaybettik. Kötü gidişatımız var ama düzeltecek olan da biziz” dedi.

3-0 biten karşılaşma sonrasında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.

Rıza Çalımbay, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “Bizim mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bundan önce deplasmanda iki maç oynadık. İkisinde de çok iyi oynadık. Önemli olan onu buraya da yansıtmaktı. Çünkü bu sezon sahamızda galibiyetimiz yoktu. Onun için iyi başladık, güzel bir şekilde bitirdik. Bütün amacımız tüm maçları kazanmak. Bunun için de atak oynamamız gerekiyordu. İleride çoğaldık. İkinci yarıda daha da güzel pozisyonlara girdik. Oyuncularımızla ikinci yarı konuştuğumuzda rakibi sahamızda karşılamak ve aldığımız toplarla gole gitmek istemiştik. Ama maalesef sadece bir tane gerçekleştirdik. Ama istediğimiz taktiği iyi şekilde yaptık. Pozisyonlara girdik, son vuruşlar istediğimiz gibi olmadı. Ama aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti. İyi oynayarak da maçı bitirdik. Bütün arkadaşlarımıza güven geldi. Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak. Pandemi öncesi taraftarımızla birlikteyken burada mağlubiyetimiz yoktu. Galibiyet ve güven geldikten sonra istediklerinizi yapabiliyorsunuz” dedi.

Trabzonspor maçından sonra Avrupa Konferans Ligi’nde Cluj ile final maçı oynayacaklarını belirten Çalımbay, “Buraya gerçek taraftarların gelmesi gerekiyor, her şeyini verecek kişilerin gelmesi gerekiyor. Ben artık taraftarı çağırmak istemiyorum. Bu takım 3 senedir mükemmel işler yapıyor. Sivasspor’u Avrupa’da tanımayan yok. Onların da mutlaka gelmesi gerekiyor ama içten olan taraftarların gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bugünkü maçta takımın yıldızlarından olan İsrailli oyuncu Dia Saba için de değerlendirme yapan Çalımbay, “Dia Saba, gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takım tarafından da seviliyor. Çok daha iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

KELEŞ: GİDİŞATIMIZ KÖTÜ AMA DÜZELTECEĞİZ

Hakan Keleş ise “Maç öncesi kazanmak istiyorduk. İyi hazırlanmıştık, maça da iyi başladık. Orta sahada kaybettiğimiz top, pozisyon hatasıyla rakip öne geçti. Frikik golü biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Oyundan düştük. İkinci yarı riskler aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Zor bir deplasman. Sivasspor’u tebrik ediyordum. Başarılar diliyorum. Bir maç kaybettik kötü bir gidişatımız var ama düzeltecek olan bizleriz. Önümüzde bir Ankaragücü maçı var. O maçla çıkışa geçmek istiyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

– Hakan Keleş’in açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)