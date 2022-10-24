Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS, (DHA) – UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde perşembe günü CFR 1907 Cluj ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5’inci hafta maçında kendi sahasında CFR Cluj ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. (DHA)

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-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)