Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS, (DHA) – Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligde oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5’inci hafta maçında dün sahasında CFR Cluj ile karşılaşan ve rakibini 3-0 mağlup eden Sivasspor, Süper Lig’de 12’nci hafta maçında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor ile Antalyaspor 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

(FOTOĞRAFLI)

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