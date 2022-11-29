Sivasspor Antalya kampında çalışmalarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’teki çalışmalarını sürdürüyor.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kampın dördüncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan kırmızı-beyazlılar ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Öte yandan takımdan ayrılacağı iddiaları konuşulan İsrailli oyuncu Dia Saba da Antalya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antremandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

