Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS, (DHA)- Süper Lig’in 22’nci hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Samu Saiz de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Adana Demirspor karşısında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Alanya’ya gidecek.

Alanyaspor ile Sivasspor, 31 Ocak Salı günü saat 17.00’de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda karşılaşacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)