Sivaslılar, normalleşmeyi bekliyor

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta vatandaşlar uzun süredir kapalı bulunan restoran ve kafe işletmelerinin belirli kurallara uymak koşulu ile müşteri kabulüne başlamasını istiyor.

Koronavirüs vakalarının artışını önlemek için uygulamaya konulan kısıtlamalarla ilgili kabineden çıkacak karar merakla beklenmeye başlandı. Sivas’ta da tedbirler nedeni ile müşterilerinden uzun süredir ayrı kalan esnaf, kabine toplantısından olumlu bir karar çıkmasını istiyor.

‘KAPALI İŞ YERLERİ AÇILMALI’

Kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin açılması gerektiğini söyleyen Eda Yıldız (21), “Her konuda olmasa dahi uzun süredir iş yerleri kapalı olan vatandaşlarımızın yüzünü gülümsetecek bir karar alınmalı. Ancak okulların açılması taraftarı değilim. Çünkü küçük çocuklar bilinçli değiller ve iç içe hareket edecekler” dedi.

Yunus Zortaş (59) ise, ‘’Kısıtlamalar çok gevşetilmemeli ama restoranlar açılabilir ve HES kodu ile girişler yapılabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa daha kötüye gider. Dikkatli bir şekilde de restoranlar açılmalı. Kafeler ve kahvehanelerin açılmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Restoran ve kafe sahiplerinin mağdur olduğunu belirten İsmail Gök (63), “Vakaların yoğun olduğu illerde karantina kurallarının gevşetilmemesi gerekiyor. Ama Sivas’ta maske kurallına dikkat ediliyor. Restoran, kafe ve kıraathane sahipleri epeydir mağdur oldu. Onlar için insan sayısına dikkat edilerek açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI