Sivas’ın Şahabettin dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ın kanaat önderlerinden ‘Şahabettin dede’ olarak bilinen Şahabettin Açık (92) hayatını kaybetti. Açık’ın cenazesi binlerce kişinin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas’ta yaşayan ve halk arasında çok sevilen Şahabettin Açık’ın 17 Kasım’da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Açık, 25 Kasım’da ise virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Açık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şahabettin Açık için bugün Ayyıldız Cami’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve binlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahabettin Açık, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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