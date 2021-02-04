Sivas’ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor

KANGAL (Sivas), (DHA)- SİVAS’ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollar karla kaplandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaştığı görüldü.

Kentin Kangal, Bektaş ve Aktepe ilçelerinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinin birçoğunun yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sırasında yoldaki karın boyutunun iş makinelerine ulaştığı görüldü. Ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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