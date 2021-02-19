Sivas’ın 2 ilçesinden sonra Divriği’de de vakalar sıfırlandı

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, İmranlı ve Gürün ilçelerinin ardından 19 bin nüfuslu Divriği ilçesinde de koronavirüs vakaları sıfırlandı. Kaymakam Mehmet Bek, ilçe halkından tedbirlere uymaya devam etmelerini istedi.

Koronavirüs tedbirleri sayesinde yeni vaka sayılarının düşüşe geçtiği iller arasında yer alan Sivas’ta, ilçelerden sevindirici haberler geldi. Geçen hafta İmranlı ve Gürün ilçelerinde yeni vaka görülmeme haberinin ardından köyleriyle birlikte 19 bin nüfusa sahip Divriği ilçesinde de aynı tablo oluştu. İlçede 16 Şubat itibarıyla yeni vakaya rastlanılmadı. Kaymakam Mehmet Bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halka teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmesinden bu yana sağlık çalışanı mesai arkadaşlarımızla birlikte polisimiz, jandarmamız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve diğer çalıma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden siz değerli vatandaşlarımız için devletimizin bütün imkanları ile yanınızda olduk. Bazı köylerimizi karantinaya aldık, jandarma personelimiz sizleri kendi ailesi bilip köylerinizde nöbet tuttu. Ev alışverişleriniz dahil hep yardımcınız oldu, sizleri bir an yalnız bırakmadı. İmamlarımız, öğretmenlerimiz, maaşlarınızı elden kapınızda teslim etti, polislerimizin her sabah sıcak ekmeğinizi getirip pencereden sizlere uzattığı oldu. En önemli görev ise sağlık çalışanı arkadaşlarıma düştü. Hiçbir zaman taşın altına elini koymaktan imtina etmediler. Sizlerin sağlığına kavuşması için üstün bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün itibari ile ilçemizde vaka sayısının sıfır olduğunu büyük bir sevinçle söylemek istiyorum. Bu vesile ile bütün mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, siz kıymetli Divriğililere emek veren gecesini gündüzüne katan bütün arkadaşlarımızın emeklerine saygı babında ve sevincimizin devam edip, yeni vakaların çıkmaması, yeni ölümlü vakalar yaşamamak için, kurallara daha sıkı sıkıya bağlı kalarak, pandemi sürecinin bütün Türkiye genelinde hatta dünyada son bulacağı güne kadar sürdürmenizi rica ediyorum.”

İlçe halkı da gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yeni vaka görülmemesi için özellikle şehir dışından gelecek kişilere karşı önlem alınması istenirken, aşılama çalışmalarının da hızlandırılması bekleniyor.

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